Sneek- Afgelopen zaterdag is de 32 jarige Remco Hoogma in de Groningse Sint Jozefkathedraal tot priester gewijd. Vanmorgen heeft Hoogma in de Sint Martinuskerk van Sneek zijn eerste Heilige Mis opgedragen.

De kerk aan de Singel was voor deze gelegenheid met prachtige bloemstukken versierd.

Foto’s Kees Poiesz