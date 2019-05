Studenten ROC Friese poort bouwen bijzondere sloep voor stichting Toegankelijk Varen

Sneek – Maanden hebben ze eraan gewerkt en vandaag was het dan zover. Op het Maritieme werf in Sneek werd vandaag de Mien Skip sloep gedoopt en de naam van deze bijzondere sloep onthuld. Studenten Maritieme Techniek van ROC Friese Poort bouwden in opdracht van de Lionsclub in Balk deze Mien Skip sloep. Lionsclub schenkt deze sloep aan stichting Toegankelijk Varen, welke rondvaarten verzorgt met een boot die toegankelijk is voor rolstoelen of andere hulpmiddelen.

Onder grote belangstelling verrichtte Ina de Kroon-Schut de doop van de bijzondere sloep. Ina is de weduwe van Garmt Cornelis de Kroon. Hij was directeur van AVK Plastics in Balk en op zijn initiatief is deze aluminium sloep gemaakt en geschonken aan Toegankelijk Varen, hij overleed onverwachts. Ter nagedachtenis aan hem heeft de sloep de naam Kroonjuweel gekregen. Dit bleef tot het moment suprême een verassing voor Ina. Na de doop mocht Ina samen met een aantal andere aanwezigen de boot “testen” met een proefvaart.

De stichting Toegankelijk Varen verzorgt kleinschalige rondvaarten met een boot die toegankelijk is voor rolstoelen, mensen die gebruik maken van een rollator of ouderen in het algemeen. Ook de Mien Skip is rolstoelvriendelijk en voorzien van een lift. De lift is een heftafel en in de boot is een vlakke vloer zodat de rolstoel zich vrij kan verplaatsen. De aanhangmotor is weggewerkt in een zogenaamde ‘bun’.