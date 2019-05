Erik Scherder inspireert over breinontwikkeling jonge kinderen

Drachten – Op woensdag 15 mei jl organiseerden Kinderwoud Kinderopvang, Sinne kinderopvang en ambassadeurs van PACT voor Kindcentra de masterclass WETEN = DOEN door Erik Scherder in Schouwburg De Lawei in Drachten. Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie nam het publiek op inspirerende wijze mee in de breinontwikkeling van jonge kinderen. Het publiek bestond uit bestuurders, beleidsmakers, managers onderwijs, kinderopvang, zorg, welzijn en overheden uit Noord-Nederland, met als doel te verbinden en de kennis die er is te delen en in te zetten voor de ontwikkeling van kinderen en kindcentra in Noord-Nederland.

Het brein van kinderen

Tijdens de masterclass ging Erik Scherder in op de effecten van een rijke, uitdagende (leer)omgeving op het brein van jonge kinderen en hoe kwalitatief goede kindcentra kunnen bijdragen aan deze ontwikkeling. Hierbij begon hij de middag met een ‘liefdesverklaring’ aan het publiek “wat fijn dat u dit werk doet!”.

Een belangrijke boodschap die we deze middag kregen is dat activiteiten op het gebied van bewegen en muziek de hersengebieden stimuleren die nodig zijn voor lezen, schrijven en rekenen. Hiermee werd het belang van bewegings- en muziekactiviteiten aangestipt. Een maatschappelijke voorwaarde die niet alleen bij de ouders neergelegd kan worden. Daarnaast zorgen een veilige omgeving en positieve ervaringen ervoor dat angsten en negatieve emoties worden geremd. Daarom is het extra belangrijk dat kinderopvang en onderwijs met hun ketenpartners samenwerken in het bieden van optimale ontwikkelingskansen voor elk kind.

Enthousiaste reacties

De groep aanwezigen heeft zeer enthousiast gereageerd op de gezamenlijke bijeenkomst in Schouwburg De Lawei. Naast het inspirerende, leerzame verhaal van Erik Scherder, werd ook aangegeven dat de bijeenkomst van deze diverse groep, allen uit het vakgebied, verbinding bracht. Na afloop van de masterclass hebben velen nog kunnen napraten – ook met Erik Scherder – in de foyer van De Lawei. “Mijn missie voor jongen kinderen is versterkt door Erik Scherder”, aldus één van de aanwezigen.

Over Erik Scherder

Erik Scherder is als hoogleraar Klinische Neuropsychologie verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Eind jaren zeventig was hij werkzaam als fysiotherapeut in de Valeriuskliniek in Amsterdam. Daarna volgde hij aan de Vrije Universiteit van Amsterdam de studie psychologie, met een specialisatie in neuropsychologie, waarin hij in 1995 promoveerde. In 2002 werd hij benoemd tot bijzonder hoog leraar aan diezelfde universiteit, waarna een benoeming tot hoogleraar Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit in Groningen (RuG) volgde. Enkele jaren later keerde hij terug naar de VU in Amsterdam, waar hij sindsdien als hoogleraar leiding geeft aan de afdeling klinische neuropsychologie. Erik Scherder werd in 2008 verkozen tot RuG-Docent van het jaar en won in 2009 de VU-onderwijsprijs.

In 2013 werkte Erik Scherder mee aan de Universiteit van Nederland. Uitnodigingen voor De Wereld Draait Door en drie afleveringen van DWDD University volgden. In 2014 verscheen zijn boek ‘Laat je hersenen niet zitten’, dat de invloed van beweging op de hersenen omschrijft. Vanwege zijn ‘uitzonderlijke verdiensten als neuropsycholoog en zijn bijdrage aan het vakgebied van de neuropsychologie in Nederland’ ontving Erik Scherder in 2016 de Betto Deelmanprijs. In april 2017 verscheen zijn boek ‘Singing in the brain’, over de invloed van muziek op onze hersenen.