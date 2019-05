Warmer en onstabieler

Sneek – Het weekend staat voor de deur en we kijken gelijk even wat deze dagen gaan brengen. Het worden dagen waarin de temperatuur rond de 20 graden uitkomen en naast zon ontstaat ook stapelbewolking. Enkelen groeien uit tot een bui waarbij onweer niet uitgesloten is. Wel is het zo dat het plaatselijke buien zijn, altijd maar afwachten wie de bui over zich heen krijgt. De wind op zaterdag uit het zuidoosten, zondag draait ze naar een noordelijke richting. Vanaf maandag daalt de temperatuur weer, is het meest bewolkt met kans op wat regen.

Vandaag moeten we het ook doen met bewolking, een spat regen daaruit is mogelijk. Vanmiddag breekt de bewolking geleidelijk, temperatuur 15 graden bij een wind uit het noordoosten, zwak, af en toe matig.

Komende avond en nacht breekt de bewolking verder open, de temperatuur daalt naar een 9 graden.

Morgen zoals al eerder geschreven vrij zonnig, ontstaat stapelbewolking en kans op een (onweers)bui. Temperatuur rond de 20 graden, wind zuidoostelijk, zwak tot matig.

Dirk van der Meer