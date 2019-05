Inspirerende Zangimprovisatiemiddag op 1 juni in Sneek

Sneek – Voor geïnteresseerde en gemotiveerde beginnende zangers, organiseert de Nederlandse Bach Academie, opnieuw een Zangimprovisatiemiddag op zaterdag 1 juni 2019 in Sneek.

Tijdens deze middag ontwikkelen deelnemers hun zangtalent onder de bezielende leiding van dirigent Hoite Pruiksma. Zangers ontmoeten inspirerende mensen die dezelfde passie delen, een concept dat werkt en in 2018 door deelnemers als heel waardevol werd ervaren.

De NBA wil met deze improvisatiemiddag voor zangers opnieuw het experiment aangaan om met zangers in meerstemmig koorverband te improviseren en door gerichte opdrachten ter plekke hele composities te creëren. Op 1 juni organiseert het NBA deze middag in Sneek (Zuiderkerk) van 13.00 tot 16.00 uur. Meer informatie en opgave kan via www.nederlandsebachacademie.nl