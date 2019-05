In Frans-Friese stijl borrelen én dineren: de Tuut van Sneek opent binnenkort haar deuren

Sneek – Een eigen onderneming in de gastvrijheidssector. De jongensdroom van Luuk Adema komt met De Tuut van Sneek eindelijk uit. Een borrelcafé en eetbar waar men met elkaar als échte Sneekers bourgondisch kan genieten in Frans-Friese stijl. Binnenkort is het dan zover – lees medio juni – opent De Tuut van Sneek haar deuren. Waar? Aan de Wijde Noorderhorne 11, waar voorheen Stadscafé Dubbels zat. Daarvoor zat hier Texas Steakhouse.

Sneker Luuk Adema (24) liep al een poosje met het idee rond om zijn langgekoesterde droom om een eigen onderneming in de gastvrijheidssector te beginnen, te verwezenlijken. Maar de geschikte plek was er nog niet. Tot het voormalig pand van Stadscafé Dubbels beschikbaar kwam. “De horeca op de Wijde Noorderhorne spreekt mij erg aan, voor ieder wat wils en ik denk dat de Tuut een mooie aanvulling is.”

De naam van het borrelcafé en de eetbar is gebaseerd op de opa en oma van Luuk. “Altijd als ik naar mijn opa en oma toe ging, kreeg ik eerst een dikke tuut en gingen we heerlijk eten en drinken. Ook mijn ondernemershart heb ik te danken aan mijn opa en oma. Zij waren ondernemers in hart en nieren. Hun manier van leven wil ik op deze manier voortzetten.”

Nog even wachten tot de opening dus. Voor nu is het klussen geblazen. “Alle muren worden op dit moment voorzien van een likje verf, de voorgevel krijgt een ander aangezicht en chef-kok Vera de Lange is druk bezig met het samenstellen van de menukaart. Medio juni is de officiële opening en zijn we woensdag tot en met zondag vanaf 16:00 uur geopend!”

Foto: Fotografie Imka