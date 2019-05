Hoera! Online platform LiF – Leven in Friesland – mag 5 kaarsjes uitblazen en vierde dit in Lokaal 55

Sneek – LiF – Leven in Friesland is een platform van passievolle ondernemers in Friesland. Op www.leveninfriesland.com ontdek je de leukste lifestyle adressen, hotspots en events in Friesland. Dankzij het enthousiasme en vertrouwen van de LiF-leden en -volgers, bestaat LiF inmiddels 5 jaar!

LiF is voor mensen die van Friesland houden én voor diegene die deze prachtige provincie (verder) wil ontdekken. Het LiF-platform bestaat uit mensen die hun onderneming met veel passie runnen. Deze ‘hotspots’ worden gepresenteerd in een online etalage binnen vier thema’s: Shoppen, Proeven, Slapen en Doen. Wat te denken van overnachten in een safaritent en badderen middenin het weiland? Of ’s nachts films kijken in de open lucht? Chocolade proeven en genieten van de heerlijkste delicatessen. Trendy woonwinkelen, kleding shoppen bij bijzondere boetiekjes en met echt goed advies de deur uit lopen.

Dat én meer, is LiF – Leven in Friesland! Laat je op de website ook inspireren door blogs, illustraties en een uitgebreide agenda met de leukste evenementen en activiteiten in Friesland.

Bijzondere plekjes in Friesland

Lotte van der Meij, initiatiefneemster van LiF, voer in 2013 met eigen boot door haar provincie en zag de schoonheid vanaf het water. “Ineens viel het me op.” Zo ontdekte ze allerlei bijzondere plekjes en adresjes die ze nog niet kende. Ook zag ze veel leegstand. “Ik vond het zo jammer dat steeds meer mooie winkels verdwijnen.” En zo ontstond het idee voor LiF: een ‘hippe’ manier om Friesland te presenteren. Ze maakte een plan, ging op pad en sprak uitgebreid met ondernemers. Met trots lanceerde ze op 15 mei 2014 de website van LiF – Leven in Friesland met de eerste LiF-leden.

Cadeautje voor de volgers

Om deze mijlpaal te vieren heeft Lotte speciaal voor haar volgers een cadeautje ontworpen: een feestslinger. Deze kun je ophalen bij één van de LiF-hotspots of downloaden op de site. Op 15 mei jl. hebben verschillende LiF-ondernemers het 5-jarig jubileum gevierd met een groot stuk taart bij Lokaal 55 in Sneek. Het doel voor de komende jaren: nog meer leuke LiF-ondernemingen bij elkaar brengen om samen Friesland een warm hart toe te dragen!