Eerste Open Fries Kampioenschap Fok Hijsen

Sneek – Op 25 mei 2019 organiseert de club van 100 van de Sneker Pan het 1 e Open Fries

Kampioenschap Fok Hijsen. Schrijf die datum in je agenda. Deelname staat

open voor de categorieën dames, heren en jeugd tot 12 jaar. Plaats van handeling is op de

Sneker Pan die op deze dag ligt afgemeerd aan de 1 e Oosterkade in Sneek, ter hoogte van ’t

Ouwe Vat. De presentatie is in handen van de ‘knabbel en babbel’ van Sneek, de broers

Wout en Fokko de Jong.

Altijd al willen weten hoe dat nu is zo’n fok hijsen van een skûtsje, dan is dit je kans. Bel je

buurman, je vriendin, je beste vriend, meet je met de hele straat of heb je misschien allemaal

sportievelingen in je klas, schrijf dan in. Dat kan vanaf 12.00 uur tot ca. 14.00 uur in ’t Ouwe

Vat, en via secretariaat@snekerpan.nl onder vermelding van naam, adres, categorie

H/D/tot 12 jaar, en telefoonnummer. Deelname is gratis.

Voor elke jonge deelnemer is er een attentie en natuurlijk zijn er prijzen te winnen. Om 14.00

uur begint de krachtmeting, rond 16.00 uur gevolgd door de prijsuitreiking. De organisatie is

in handen van Piet Elsinga en Jan Groninger van de Club van 100 van stichting De Sneker

Pan.

Wat – OFKFH op het voordek van de Sneker Pan

Wanneer – zaterdag 25 mei 2019

Waar – 1 e Oosterkade in Sneek, ter hoogte van ’t Ouwe Vat

Inschrijven – 25/5 vanaf 12:00 uur in ‘t Oude Vat

Aanvang – 14:00 uur

Prijsuitreiking – 16:00 uur

Deelname – Gratis