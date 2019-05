De Antonius Zorggroep trakteert haar medewerkers op live serious game

Sneek – De Verzorgenden en verpleegkundige adviesraad (VVAR) van de Antonius Zorggroep organiseerde dit jaar op 15 mei in het kader van de dag van de zorg (12 mei) een live serious game in samenwerking met De Elastiekfabriek.

Alle medewerkers genoten van een avondvullend programma waarin ze werden uitgedaagd om na te denken over hun rekbaarheid, trots- en flutpatronen en veel andere . Onder de hilarische aansporing van De Elastiekfabriek worden de zorgmedewerkers verleid om nieuwe manieren van samenwerken en organiseren te ontdekken. Het Elastiekfabriek programma is een pakkende en prikkelende manier om de eigen en elkaars kwaliteiten te ontdekken en te rekken. Spannend en leuk!

De Antonius Zorggroep is klaar voor de rekoefeningen van de Elastiekfabriek

De VVAR organiseert elk jaar een symposium rond de dag van de zorg. Dit jaar in succesvolle samenwerking met de Elastiekfabriek.