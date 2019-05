Bewolkt, later is wat lichte regen mogelijk

Sneek-Het zonnige weerbeeld heeft ons verlaten en zadelt het weer ons deze donderdag met bewolking op. Later kan hieruit wat lichte regen vallen, iets wat we komende nacht ook nog meemaken. De temperatuur blijft achter dan wat normaal is voor deze tijd van het jaar, 15 graden, normaal 18 a 19 graden. De wind zwak tot matig uit het noordoosten.

Komende nacht daalt ze niet verder dan een 8 graden.

Morgen start de dag met bewolking, mogelijk nog een spat regen. In de middag breekt de bewolking en zien we af en toe de zon schijnen. De wind oostelijk, temperatuur 16 graden.

Het weekend beloofd uit een ander vaatje te tappen qua temperatuur, deze komt rond de 20 graden uit. Het zonnetje is erbij, de kans op een bui is aanwezig, dit vooral op zaterdag. De wind zwak op zaterdag, dit uit het zuidoost, zondag draait ze naar een noordelijke richting en neemt dan toe tot matig.

Volgende week levert de temperatuur weer wat in en is er kans op een bui.

Dirk van der Meer