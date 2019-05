YouTube première kinderrechtenfilm van Weekendschool Súdwest-Fryslân

Sneek- Weekendschool Súdwest-Fryslân doet dit schooljaar mee aan het UNICEF Kinderrechten Filmfestival (KRFF). Voor dit landelijke filmproject bedenken en maken kinderen uit de bovenbouw zelf een film over kinderrechten. Alle films gaan in première op het populaire YouTube kanaal van het project. De films met de meeste views winnen een plek in de grote KRFF-finale, eind juni.

Het UNICEF Kinderrechten Filmfestival (KRFF) is het grootste filmeducatieproject voor Nederlandse basisscholen. Leerlingen uit bovenbouwgroepen zetten hun ideeën over kinderrechten om naar een korte speelfilm, die in première gaat op YouTube. Iedere donderdag is er een nieuwe kinderrechtenfilm te bewonderen op het KRFF-kanaal. De films die het langste zijn bekeken winnen een finaleticket, waarmee de hele klas naar de grote finale van het KRFF mag.



Kinderrechtenfilm

De kinderen van Weekendschool Súdwest-Fryslân te Sneek koos voor het kinderrecht familie. Hun film ‘The Sims-game in het echt’ gaat over het recht op goede zorg van familie. ‘Onze film laat zien dat je vaak een beetje jaloers bent op anderen. Dat je daardoor vergeet te waarderen wat je wel hebt. Het gras is groener aan de overkant. Ik vind het leuk om te zien hoe de kinderen zo creatief en enthousiast bezig zijn met kinderrechten. Iedereen was heel erg betrokken ongeacht de rol die zij hadden in de film’, aldus leerkracht Hanneke Smit. Hun kinderrechtenfilm beleeft op donderdag 16 mei om 16.00 uur haar première op YouTube. Uiteraard hoopt de klas op zoveel mogelijk views, om zo een finaleplek in de wacht te spelen.

Weekendschool Súdwest-Fryslân

Weekendschool Súdwest-Fryslân is een vorm van aanvullend onderwijs voor nieuwsgierige kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, in de breedste zin van het woord. Tijdens weekendschool komen zij eens in de twee weken in aanraking met verschillende beroepen en maatschappelijke thema’s. Er komen inspirerende gastdocenten langs om te vertellen over hun werk of de kinderen gaan op bedrijfsbezoek om te zien hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Zo zijn de politie, een kinderboekenschrijver en de Leeuwarder Courant aan bod gekomen. Hierdoor kunnen zij zich verder ontwikkelen en hun talenten maximaal ontplooien. Dit is het eerste jaar dat Weekendschool Súdwest-Fryslân actief is.

YouTube kanaal

Alle kinderrechtenfilms zijn te bekijken op het KRFF YouTube kanaal. De videowebsite is geliefd onder kinderen en staat in de top 250 van best bekeken Nederlandse YouTube kanalen. De films op het kanaal zijn bij elkaar al meer dan 53 miljoen (!) keer bekeken. Daarnaast haakt het KRFF-kanaal met speciale afspeellijsten aan op actualiteiten. Zo staan er in eerste week van mei kinderrechtenfilms over leven in vrede en vrijheid centraal. En tijdens landelijke of gemeentelijke verkiezingen is er een speciale lijst met films over verkiezingen, democratie en vrijheid.