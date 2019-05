Verkoop grond ontwikkeling Waterfront/It Eilân in Heeg

Heeg- Bouwbedrijf Kuin uit Bovenkarspel is ver gevorderd met de ontwikkeling van Waterfront in Heeg – een uitvloeisel van het Friese Merenproject. Het bedrijf heeft in samenwerking met Makelaardij Hoekstra op de gronden van het voormalige watersportbedrijf Foekema aan It Eilân in Heeg een plan ontworpen voor de bouw van 22 koopwoningen.

Het betreft 13 rijwoningen,4 twee-onder-één-kap- en 5 vrijstaande woningen in het midden- en duurdere segment. Van de 22 woningen liggen 12 aan open vaarwater (Hegemer Mar). Het plan voorziet ook in de realisatie van ligplaatsen.

De transformatie van een vervallen jachthaven tot een nieuw woongebied, dat aansluit op de oude dorpskern van Heeg, betekent een kwaliteitsimpuls voor het watersportdorp.

Kuin en de gemeente Súdwest-Fryslân zijn nu toe aan de verkoop en overdracht van de grond en binnenhaven. Beide partijen tekenen daarvoor een overeenkomst. Met het tekenen van de overeenkomst verplicht, vrijdag 17 mei, de gemeente zicht tot het bouw- en woonrijp maken van de grond.