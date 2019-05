Droog en zonnig

Sneek- De bovenlucht wordt komende dagen warmer en warmer en dat merken we vooral in de nachten. Komt de temperatuur komende nacht nog op een 4 graden uit, daarna zien we een stijging en is van vorst aan de grond geen sprake meer. Overdag boekt de temperatuur ook winst, dit vooral in het weekend. We gaan dan naar waarden die rond de 20 graden komen te liggen. Wel is het zo dat de kans op een bui groter wordt, voor de natuur geen ongewenst iets.

Vandaag is de zon er weer goed bij, wind zwak, af en toe matig uit het noordoosten. De temperatuur komt in de stad rond de 16 graden uit, prima weertje dus. Komende nacht helder, 4 graden als minimumtemperatuur.

Morgen start nog zonnig, later op de dag meer bewolking. Aan de temperatuur verandert niet veel, 15 graden, wind noordoostelijk. Vrijdag is er meer bewolking, mogelijk dat er een licht buitje daaruit valt. De wind waait die dag uit het oosten, opnieuw een 16 graden. Het weekend 20 graden, zon en bewolking, kans op een bui.