Vrij zonnig

Sneek-Het weer wordt komende dagen bepaald door een hogedrukgebied welke nabij Scandinavië verblijft. Later trekt dit meer westwaarts en gaat de stroming van noordoost naar zuidoost. We merken dat aan de temperatuur, deze stijgt in het weekend naar de 20 graden, maar ook wordt dan de neerslagkans groter.

Vandaag is van neerslag geen sprake, het zonnetje schijnt, ook drijft er wat bewolking over. De wind zwak, af en toe matig uit het noordoosten. Uit de wind is het prima vertoeven, ondanks dat de temperatuur niet veel hoger uitkomt dan 15 graden.

Komende nacht vrij helder daalt de temperatuur naar een 3 graden.

Morgen zon en opnieuw wat wolken, 16 graden, wind noordoostelijk. Ook donderdag start nog zonnig, later op de dag meer bewolking.

Dirk van der Meer