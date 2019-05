Tweede Hayo Apothekerlezing met Thom de Graaf

Sneek- De tweede Hayo Apothekerlezing wordt verzorgd door vicepresident Thom de Graaf van de Raad van State. Zijn voordracht – op donderdag 17 oktober in de aula van rijksscholengemeenschap Magister Alvinus in Sneek – heeft als titel ‘Lokale democratie en de rol van de burgemeester’.

De heer De Graaf (1957) zal in zijn lezing ingaan op recente ontwikkelingen met betrekking tot het ambt en het functioneren van de burgemeester. Zelf bekleedde De Graaf het burgemeesterschap van de gemeente Nijmegen (2007-2012). Hij trad daarmee in de voetsporen van zijn vader, die in de periode 1967-1977 burgemeester was van ‘de Keizerstad aan de Waal’.

Voor zijn burgemeesterschap was De Graaf onder andere Tweede Kamerlid en fractievoorzitter van D66 (1994-2003) en minister van bestuurlijke vernieuwing en koninkrijksrelaties en vicepremier (2003-2005). Voor zijn benoeming in zijn huidige functie was De Graaf zeven jaar lid van de Eerste Kamer (2011-2018).

Als co-referent tijdens de Hayo Apothekerlezing spreekt Bert Blase (1959), sinds 2017 waarnemend burgemeester van Heerhugowaard, over ‘Lokale democratie en de rol van de inwoners’. Blase was eerder burgemeester van Alblasserdam (2009-2014) en waarnemend burgemeester in Hardinxveld-Giessendam (2012-2014) en Vlaardingen (2014-2017).