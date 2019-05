Philadelphia De Eekmolen ontvangt nieuwe skelter om (zwerf)afval mee op te halen

Sneek- Op maandag 6 mei konden deelnemers en medewerkers van Philadelphia dagbesteding De Eekmolen in Sneek een goednieuwe skelter uitzoeken bij Friesland Skelter zodat zij weer met volle vaart en enthousiasme hun werk in de wijk Sperkhem Tuindorp kunnen doen.

Philadelphia biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dagbesteding, leren en werken. Dit doen we onder andere vanuit Wijkcentrum De Eekmolen in Sneek. Het beheer van het wijkcentrum doen we samen met de beheerder. Een van de werkzaamheden die de deelnemers daar doen, is het zwerfafval opruimen en glas bij mensen thuis ophalen. Dit doen zij op de skelter. De huidige skelter bleek echter zijn beste tijd te hebben gehad. Dankzij de gemeente Sudwestfrieslan konden de deelnemers een nieuwe skelter uitzoeken.

Op de skelter afval ophalen

Iedere dinsdag en donderdag rijden de deelnemers volgens een vaste route met de skelter en kar door de wijk. De bewoners zetten het glas dat weg kan naast de voordeur en wij nemen het mee. Ook nemen wij soms zakken met restafval mee. Van de gemeente hebben we daarvoor speciale grijpers gekregen die aan de kar zijn gemonteerd zodat we ze makkelijker mee kunnen nemen. Sinds kort kunnen de bewoners ook plastic doppen bij de deur zetten. Een van onze nieuwe activiteiten is namelijk dat we doppen inzamelen voor het KNGF Geleidehonden. Regelmatig trekken de deelnemers ook de wijk in op de skelter om zwerfafval op te halen. Eind vorig jaar hebben we een prijs ontvangen van de gemeente voor ons werk.

Samenwerking met de gemeente

Als we al het glaswerk en afval hebben opgehaald, scheiden we alles netjes en storten dit in speciale containers die we van de gemeente hebben gekregen. Die containers worden een keer in de twee weken door de hen geleegd. De samenwerking met de gemeente is heel prettig en goed. We hebben regelmatig contact over de werkzaamheden. En toen we begonnen, drie jaar geleden, hebben we van hen bodywarmers gekregen zodat we goed zichtbaar zijn in de wijk. Ook nu wij toe waren aan een nieuwe skelter met speciale stoel stond zij meteen open om ook een bijdrage te leveren.

Plannen voor de toekomst

In de toekomst heeft Philadelphia plannen om haar werkzaamheden in de wijk nog verder uit te gaan breiden. Een van de deelnemers doet boodschappen voor De Loodsboot, een maatschappelijk project in de buurt. Nu haalt hij op de skelter met de kart de boodschappen voor hen. Dit is iets wat wij ook nog verder hopen uit te breiden in de toekomst.

Participatie in de samenleving

Naast dat de deelnemer hun werk echt serieus nemen, perfect uitvoeren en er trots op zijn, ontstaan er ook mooie contacten en leuke gesprekken tussen de bewoners en de deelnemers van Philadelphia. Inmiddels zijn zij bekende gezichten in de wijk geworden en participeren zijn echt midden in de samenleving.