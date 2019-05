Gezamenlijke ontwikkeling VR-game door ROC Friese Poort en Patyna

Sneek- ROC Friese Poort en zorgorganisatie Patyna slaan de handen ineen om samen een Virtual Reality (VR) game te maken. De game zal worden ingezet als scholingsmethode voor de zorgmedewerkers van Patyna. Door de game kunnen de zorgmedewerkers ervaringsgericht leren op het gebied van slikken.

“Zorgmedewerkers ervaren een groot verschil tussen de theorie en de praktijk”, vertelt logopediste Mariska Oranje van het Behandelteam Patyna. “Met de game leren ze hoe ze de theorie in de praktijk kunnen brengen. En ervaren ze wat het effect van hun handelen is op de cliënt.”

Diverse studenten van ROC Friese Poort werken samen om de game te ontwikkelen. ROC Friese Poort heeft een eigen gamestudio. Hier leren ze in de omgeving van het beroep waarvoor ze worden opgeleid en kunnen daardoor direct in de praktijk oefenen en uitvoeren. De studenten ontwikkelen de game aan de hand van de methodiek Design Research. Bij deze methode worden de zorgmedewerkers vanaf het begin betrokken bij het ontwikkelen van de game. Ze geven aan wat ze graag willen leren en hoe ze willen dat het spel eruit ziet. Deze nieuwe manier van werken én de unieke samenwerking tussen onderwijs en ouderenzorg maakt dat de ontwikkeling van de game uniek is voor Nederland.