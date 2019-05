Blauwe Vlag 2019 met Groene Wimpel voor Schraa Watersport in Woudsend

Woudsend-Op 9 mei heeft Schraa Watersport in Woudsend voor de 5e keer de Blauwe Vlag ontvangen. “Het is ieder jaar weer een kroon op ons werk. Dat een onafhankelijke organisatie naar ons kijkt en onze jachthaven een Blauwe Vlag certificering waard vindt”, zeggen Klaas en Carla Schraa. “We hechten veel waarde aan duurzaamheid, natuur en milieu. De criteria van de Blauwe Vlag vormen sluiten daar goed bij aan.”

De Blauwe Vlag is de internationale onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die veilig, schoon en duurzaam zijn. In de praktijk betekent dit dat genomineerden moeten voldoen aan een aantal belangrijke criteria zoals schoon (zwem)water, goede sanitaire voorzieningen en een hoge mate van veiligheid. In 2019 zijn aan 124 jachthavens en 57 stranden de Blauwe Vlag toegekend. De Blauwe Vlag is één jaar geldig: jaarlijks wordt opnieuw aan de hand van controles bekeken of Schraa Watersport nog aan de vereisten voldoet.

Schraa Watersport ontving boven op de Blauwe Vlag ook de zogenoemde Groene Wimpel. De Groene Wimpel is een extra onderscheiding voor 25 jachthavens die naast de criteria van de Blauwe Vlag nog extra inspanningen leveren op het gebied van duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Klaas en Carla zijn extra trots dat zij bij deze selecte groep behoren.

Voor meer informatie: https://www.blauwevlag.nl/groenewimpel