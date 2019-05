Wethouder Gea Wielinga opent samen met twee oud-werknemers het Hubertpad

Sneek- Vrijdagmorgen opende wethouder Gea Wielinga officieel het Hubertpad aan de Kerkhoflaan in Sneek. Of eigenlijk werd de openingshandeling verricht door twee oud-werknemers van Hubert. Links op de foto is de heer Jetze Sandstra en rechts Jan Bergstra.

De beide mannen trokken een Sneker Waterpoortvlag van het bordje. Het Hubertpad is vernoemd naar de grote machinefabriek Hubert, die hier in het verleden heeft gestaan.

De fabriek was destijds één van de grootste werkgevers van de stad en ook één van de grootste fabrieken van Noord-Nederland.Om de herinnering levend te houden is de naam ‘Hubertpad’ gekozen!