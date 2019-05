Voorlopig droog

Sneek-We houden het komende dagen nog droog, pas vanaf vrijdag wordt de kans op een bui groter. Tevens zien we de temperatuur langzaam maar zeker stijgen deze week en komt uiteindelijk op een normaal niveau voor de tijd van het jaar uit.

Zover is het nog niet, we zitten momenteel nog in de koude lucht en met een noord tot noordoostelijke wind wordt het niet veel warmer dan een graadje of 14 in de stad. Het zonnetje is erbij, ook drijft er bewolking over. Wind is trouwens zwak tot matig.

Komende nacht daalt de temperatuur naar een 3 graden.

Morgen zonnig, ook wat wolken en is het met een 15 graden iets warmer. De wind noordoostelijk, 1 tot 4 bft. Woensdag opnieuw vrij zonnig, 16 graden, wind noordoostelijk.

Dirk van der Meer