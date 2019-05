Sneeker Dweildag is weer op zoek naar Koffergirls

Sneek-Na het succes van vorig jaar is de organisatie van de Sneeker Dweildag op zoek naar Koffergirls!! In onderstaand bericht doen ze een oproep:

“Wil jij de winnaars bekend maken van de 8e Sneeker Dweildag op zaterdag 5 oktober a.s. ?

Lijkt het jou leuk om in een glamour jurkje op het podium te staan? Meld je dan aan!

Je haar en make up wordt gedaan door BRITTA KWANT en wij zorgen voor je kleding en…………..het koffertje!

Onze supervisie juryleden: Jan de Wreede en Gerben Hofstra zullen vlak voor de prijsuitreiking de namen van de winnende kapellen in het koffertje plakken.

Samen met deze heren en je collega’s Koffer Girls loop je na aankondiging naar het podium. Op aanwijzing van de commissie Sneeker Dweildag, open je het koffertje!

Na afloop is er een drankje en een hapje samen met alle vrijwilligers van de Sneeker Dweildag! Lijkt je het wat?

Stuur een mailtje met duidelijke foto naar: treadam@home.nl

#sneek #sneekerdweildag #2019 ”

Foto: Nico Altenburg