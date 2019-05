Samenwerkingsovereenkomst SWF en kringloopwinkel Emmaüs

Koudum-Wethouder Erik Faber van de gemeente Súdwest-Fryslân en mevrouw Janet Metzlar van kringloopwinkel Emmaüs Koudum ondertekenden vandaag een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking is bedoeld om meer oude spullen een nieuw leven te geven.

Inwoners kunnen hun afgedankte spullen die geschikt zijn voor hergebruik inleveren bij de milieustraat Koudum. Een medewerker van Kringloopwinkel Emmaus beoordeelt ter plekke of de spullen geschikt zijn om te verkopen. Als dat het geval is, zoekt de kringloopwinkel er een nieuwe eigenaar voor. De verkoopopbrengst gaat dan naar een goed doel. Als de spullen niet geschikt zijn, worden ze verwerkt via de milieustraat.