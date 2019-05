Opvoedprogramma Home-Start

Sneek- Het Nederlands Jeugdinstituut heeft Home-Start erkend als effectief programma voor opvoedondersteuning aan ouders met kinderen tot en met zes jaar. De preventieve aanpak van Home-Start staat nu in de databank Effectieve Jeugdinterventies en is voorzien van de op een na hoogste beoordelingsgraad: effectief volgens goede aanwijzingen. Als lokale organisatie voelt Home-Start Zuidwest Friesland zich hierdoor extra gemotiveerd in het geven van steun aan ouders bij de opvoeding van hun kinderen. Home-Start valt in de gemeente Sûdwest-Fryslân onder Humanitas.

Home Start

Home-Start heeft met deze erkenning opnieuw bevestiging gekregen voor de werkwijze met vrijwilligers die ouders wekelijks ondersteunen bij hun alledaagse opvoedvragen. Met de vrijwilliger is het netwerk van ouders tijdelijk uitgebreid. De vrijwilliger stimuleert het leggen en versterken van contacten met anderen en leert ouders gebruik te maken van voorzieningen in de wijk.

Neem voor meer informatie over Home-Start contact op met coördinator Karlijn Houben via 06-51311852 of k.houben@humanitas.nl of kijk voor meer informatie op www.home-start.nl/zw-friesland/home

Over Humanitas

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers helpen mensen die op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie. De vereniging bestaat uit vijf districten, waarbij District Noord de provincies Groningen, Drenthe en Friesland omvat. Onze 26 afdelingen bieden ondersteuning op het gebied van eenzaamheid, detentie, verlies, opvoeden, opgroeien en thuisadministratie.

Foto: Karlijn Houben