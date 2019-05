Column: Afvallen is een gedragsverandering

Sneek- Veel mensen zijn al jarenlang bezig met lijnen en proberen ieder nieuw dieet en ieder nieuw middel op de markt uit. Dat er ook een aantal methodes zijn en diëten zijn die schadelijk kunnen zijn voor het lichaam is vaak niet bekend.

Uiteindelijk moeten mensen zelf leren om de controle en beheersing te krijgen en in te grijpen op het moment dat het weer ‘eventjes’ misgaat. Dat is een leerproces van vallen en opstaan.

Overgewicht mag dan een voedingsprobleem zijn. Toch spelen er vaak ook vele andere factoren een rol bij overgewicht. Mensen kunnen een heel negatief beeld van zichzelf hebben. Zich onzeker en zwak gaan voelen omdat ze de chocolade, snacks of snoep niet kunnen laten staan. Of zichzelf enorm lelijk vinden omdat ze overgewicht hebben. Veel mensen schamen zich voor hun lichaam of bepaalde lichaamsdelen. Lijnen kan een grote psychische belasting zijn zeker als mensen daar al praktisch hun hele leven mee bezig zijn.

Bewust zijn van eigen gedrag en gewoonten is een eerste belangrijke stap richting een gezond leefpatroon en gezond lichaamsgewicht. Welke gezonde en ongezonde gewoonten hebben we? Bewegen we eigenlijk wel voldoende? Zelfkennis en inschatting van de huidige voeding/leefstijl is de basis naar gedragsverandering. Waar sta je nu?

Daarna is belangrijk om de motivatie, de houding ten aanzien van verandering, eventuele weerstanden, de invloed van de sociale omgeving, het eigen gevoel van kunnen, vaardigheden en eventuele barrières te onderzoeken en in kaart te brengen. Wat kun je en waar heb je eventueel hulp bij nodig?

Uiteindelijk moet er een plan van aanpak gemaakt worden. Wat is het doel, binnen welke termijn, wat zijn de valkuilen, hoe hier mee om te gaan etc.

Naast het maken van een plan zijn ook de sleutelwoorden doen, geduld, doorzettingsvermogen en een positieve instelling erg belangrijk om een permanente gedragsverandering in voeding of leefstijl te kunnen maken. Maak kleine stapjes, wil niet te snel, het blijft een proces van vallen en opstaan en geloof in jezelf!

Drs. Jacoba Pieron-Feenstra

Leefstijlcoach / Gewichtsconsulente BGN

www.Leefstijlcoachsneek.nl