Sneek- Burgemeester Jannewietske de Vries is nog steeds ”dwaande” met haar kennismakingsrondje door de gemeente! De ene keer te voet, de andere keer te paard en afgelopen week voor het eerst met een solex!

Na een bezoek aan Westhem besloot de burgemeester, voor het eerst in haar leven, op de solex te stappen! Na een korte rit is ze verder gegaan met haar ”rûntsje” in Folsgare,Oosthem, Nijezijl, Abbega, Blauwhuis en Wolsum.