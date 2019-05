Wedstrijdbepalingen mini Kroon Cup, oftewel: het rondje Stadsgracht in Sneek

Sneek – Aankomende zondag is het zover: de mini Kroon Cup. De organisatie hiervan ligt in handen van Sjoerd Hofland, Jappie Hettinga en Harry Amsterdam. De wedstrijdleider deze dag is Jappie Hettinga en de gehele wedstrijd wordt geassisteerd door Jesse Paauw, Tjalling Tjalsma en Sipko Zwart.

Maximaal aantal deelnemers 40. Er wordt gestart in twee groepen van maximaal 20 bootjes en de indeling wordt bepaald door loting. Opgave via de mail bij Sjoerd Hofland: sjoerdhofland@gmail.com. Let op vol is vol.

Groep 1 start om 16.00 en groep 2 tien minuten daarna. De finishtijden (atoomtijd) van beide groepen samengevoegd zijn beslissend voor de rangvolgorde.

De start wordt gefilmd: te vroege starters die niet reglementair terugkeren volgens de buitenom regel krijgen een straftijd van 10 minuten bij hun finishtijd opgeteld. Een algemene terugroep is dus niet aan de orde. Deelnemers die finishen later dan 30 minuten na de eerste van hun groep, krijgen een dnf op de finishlijst. Deelnemers dienen zich te houden aan de regels voor wedstrijdzeilen en bij een overtreding dient men een strafrondje te maken indien een tegenstander daartoe een aanroep doet.

Bij nadering van bruggen dienen de seinen van de brugwachters te worden opgevolgd. Dus bij rode lichten niet onder de bruggen door indien van de andere kant pleziervaart nadert: de Harinxmabrug, de Lemmerbrug, De Noorderpoortsbrug en de Oosterpoortsbrug kunnen zonder klunen worden gepasseerd. Bij de Koninginnebrug en de Koningsbrug moet worden gekluund. Bij veel stroming van noord naar zuid bij de Noorderpoortsbrug mag vanuit de Westersingel worden gekluund. Dit ter beoordeling van de wedstrijdleider, die dit tijdig zal aangeven.

In de PowerPointpresentatie in café De Kroon om 15.00 uur worden deze punten allemaal verduidelijkt d.m.v. foto’s.

Per groep zal er een bemande rescue boot (rubber) beschikbaar zijn om eventuele vastgeraakte draakjes te bevrijden. Deze redding wordt alleen uitgevoerd op verzoek van de betreffende deelnemer, die dan wel een penalty van 5 minuten oploopt. Van groot belang is dat de deelnemers de nodige voorzichtigheid in acht nemen bij het oversteken van de openbare wegen. Bedenk dat het een ludieke “race” is en je leven niet van het eindresultaat af hangt. De organisatie is niet verantwoordelijk voor het gedrag van de deelnemers en ook niet aansprakelijk voor schade en ongevallen van welke aard dan ook.

Programma 12 mei 2019

14.30 uur: Verzamelen en inschrijven in Grand café De Kroon

15.00 uur: PowerPoint presentatie en toelichting op de wedstrijd

15.30 uur: Loting van de groepen. Door middel van een gekleurd wollen draadje aan de masttop wordt de startgroep aangegeven.

16.00 uur: Start van groep 1 (indien mogelijk) en de start van groep 2 is 10 minuten na de geldige start van groep 1.

Finish afhankelijk van de omstandigheden om ongeveer 17.30 uur.

18.00 uur: Prijsuitreiking

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 contant te voldoen bij Sjoerd Hofland bij de definitieve inschrijving.

Mocht door wat voor omstandigheden dan ook de organisatie van het rondje stadsgracht niet kunnen plaatsvinden ter beoordeling van het organisatie comité, dan zal er zo mogelijk in de buurt van De Kroon een upwind-downwind wedstrijd worden georganiseerd.

Prijzen

De nummers 1 en 2 krijgen bovendien een bierbon van € 30,- aangeboden door café De Kroon. (deze mogen direct worden ingewisseld). Van iedere groep krijgt de eerst aankomende bij restaurant De Koperen Kees bij de Noorderpoortsbrug een waardebon voor wat lekkers. De poedelprijs wordt aangeboden door Hyscon Friesland. Onder alle deelnemers wordt een diner bon ter waarde van maar liefst € 75,- verloot die is aangeboden door restaurant Onder de Linden in Sneek. Ook wordt er verloot 5 x een auto wasbeurt aangeboden door Veenema olie/Texaco. Interlinie verloot onder alle deelnemers een fraaie bestickering van jouw bootje

Niet onbelangrijk: alvorens café De Kroon na de wedstrijd te betreden graag uw schoeisel controleren op aanwezigheid van ongerechtigheden en dit te verwijderen. Het is hoogst waarschijnlijk dat je in de hondenpoep gestapt bent.

PS op Hemelvaartsdag 30 mei wordt er voor de KWS een demo wedstrijd georganiseerd met de DF 65 bij het Fuorunder op het Starteiland. Graag zo veel mogelijk bootjes.

De KWS organiseert een watersportdag met diverse activiteiten o.a. de feestelijke ingebruikname van de nieuwe pont.