Havens Súdwest-Fryslân krijgen Blauwe Vlag

SWF – De stichting Keurmerk Milieu Veiligheid en Kwaliteit (KMVK) heeft dit jaar opnieuw de Blauwe Vlag toegekend aan de havens van Bolsward, Makkum, Sneek, Workum en Stavoren (zowel de binnen- als de buitenhaven). De vlag staat voor een veilige en duurzame haven. Wethouder Erik Faber van Súdwest-Fryslân, met duurzaamheid in portefeuille, was deze week in Stavoren waar hij de toegekende vlag met zichtbaar genoegen in top hees.

De Blauwe Vlag

De Blauwe Vlag is een exclusief eco-label dat wordt uitgereikt aan meer dan 3.500 stranden en havens in ruim dertig landen in Europa, Zuid-Afrika, Marokko, Nieuw Zeeland, Canada en het Caribische gebied.

Nederland telt 123 jachthavens met de Blauwe Vlag. Vijf daarvan liggen in Súdwest-Fryslân. De stichting KMVK controleert ieder jaar of de havens aan de eisen voor de Blauwe Vlag voldoen. Voorbeelden van die eisen zijn: veiligheidsvoorzieningen als trapjes in de grachten en brandblusmiddelen en duurzame havengebouwen. Wethouder Faber is content met de erkenning. “Als dé watersportgemeente van Nederland hechten we veel waarde aan duurzaamheid”, zegt hij. “In onze havens hebben we de basis goed op orde. Mooi dat de stichting KMVK dit ook ziet en ons opnieuw de blauwe vlaggen toekent.”

Strijden tegen de plasticsoep

Súdwest-Fryslân loopt in het Noorden voorop als het gaat om de strijd tegen zwerfafval. De gemeente plaatste vorige maand in Stavoren een zogeheten Shoreliner geplaatst. Dit is een nieuw plasticvangsysteem, ontwikkeld door advies- en ingenieursbureau Tauw BV. Het doel is dat er in het water minder plastic ronddrijft, dat oevers verontreinigt en uiteindelijk in zee terechtkomt.

Súdwest-Fryslân gebruikt meerdere systemen tegen zwerfafval. Vlakbij het havenkantoor in Makkum wordt een Seabin geplaatst; dat is een zwerfafvalstofzuiger in het water. Daarnaast plaatste de gemeente samen met firma Nagelhout Woudsend BV twee zelf ontworpen afvalfuiken in de grachten van Sneek.

Week van ons Water

De uitreiking van de Blauwe Vlag valt mooi binnen ‘de Week van ons Water’. Het doel van de week is om mensen bewust te maken van het drinkwater dat ze verbruiken voor bijvoorbeeld douchen. Wethouder Mark de Man van recreatie staat achter de Week van ons Water. “Súdwest-Fryslân heeft recreatie en toerisme hoog in het vaandel staan. Daarom is schoon drinkwater in onze havens vrij beschikbaar. Juist met dit soort initiatieven laten we onze gastvrijheid blijken. Bovendien dragen we hiermee uit dat we ook op dit gebied bewust met het milieu bezig zijn.”

Daarnaast zijn er in de gemeente meerdere watertappunten. De watertappunten in Koudum en Woudsend zijn geschonken door waterbedrijf Vitens. De Rotaryclub Bolsward zorgde voor twee watertappunten in Bolsward en Workum en regelde daarbij ook twee tappunten in Ghana en de Dominicaanse Republiek.

Tegel eruit, plant erin

Ook andere acties in de gemeente gaan zijdelings over water. Een voorbeeld daarvan zijn de acties rondom Stichting Steenbreek. Súdwest-Fryslân is aangesloten bij deze stichting, die als motto heeft: tegel eruit, plant erin. De gemeente brengt zelf steeds meer groen aan en helpt inwoners bij het vergroenen van hun tuinen of straten. Groen in de straat staat niet alleen mooier, het is ook noodzakelijk voor de al maar hevigere regenbuien. Later dit jaar komt de gemeente met een actie om schoolpleinen te vergroenen.