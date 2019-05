Gft-afvalscheiding op scholen: motie unaniem aangenomen door raad SWF

Sneek – Tijden veranderen, tijd voor verandering op scholen: motie GFT afvalscheiding unaniem aangenomen door de raad van SWF.

“We maken ons steeds meer zorgen om ons milieu. Een onderdeel daarvan is afvalscheiding. In onze gemeente SWF scheiden de huishoudens het GFT afval van het restafval omdat op de milieuladder bronscheiding van gft beter scoort dan nascheiding.”

Bedrijven- waar scholen onder vallen- zijn zelf verantwoordelijk voor hun afval. Enkele scholen scheiden het gft afval en maken hiervan compost. Dat doen zij goed. Maar helaas op de meeste scholen is geen sprake van gft afvalscheiding en dat is vreemd. Thuis scheiden kinderen het gft afval wel maar op school niet. Scholen willen wel maar lopen tegen hoge kosten aan.

Scholen hebben niet alleen de taak kinderen rekenen en taal te leren maar ook om kinderen te leren bewust te worden van hun individuele maatschappelijke verantwoordelijkheid. En hier past gft afval scheiden ook in. Scholen hebben een educatieve rol en afvalscheiding is van algemeen belang in een duurzame samenleving.

Fractie PoieszZijlstra heeft de roep uit de samenleving opgepakt en heeft samen met GBTL, CU, FNP, Groen Links, D66 , de Wind en PvdA tijdens de raadsvergadering op 9 mei een motie ingediend. Zij verzoeken het college te onderzoeken cq maatregelen te nemen dan wel de benodigde voorstellen aan de raad te doen om GFT afvalscheiding op scholen mogelijk te maken door het aanbieden van een GFT- container voor (zonodig) éénmalig maximaal € 50,00 en het ophalen te laten meeliften met de huishoudens en daarnaast verzoeken de fracties het college te onderzoeken of een en ander ook kan gelden voor het voortgezet- en beroepsonderwijs.

De motie is unaniem door alle fracties aangenomen en het college zal de raad in het najaar informeren.