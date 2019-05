Weten = Doen: Erik Scherder komt naar Friesland

Drachten – Ambassadeurs van PACT voor Kindcentra, Kinderwoud Kinderopvang en Sinne kinderopvang organiseren op woensdag 15 mei een bijeenkomst met Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie, in De Lawei in Drachten. Deze uitdagende masterclass wordt georganiseerd voor genodigden uit het vakgebied.

Het brein van kinderen Erik Scherder gaat in deze masterclass in op de effecten van een rijke, uitdagende (leer)omgeving op het brein van jonge kinderen en hoe kwalitatief goede kindcentra kunnen bijdragen aan deze ontwikkeling. Voorafgaand aan de masterclass gaan genodigden, vanuit wetenschappelijk perspectief op kindontwikkeling, met elkaar in gesprek over wat kinderen nodig hebben, wat de wetenschap ons leert en stellen we elkaar de vraag of we doen wat de wetenschap weet.

Weten = Doen Is het statement van de middag waarin bestuurders, beleidsmakers en managers onderwijs, kinderopvang, zorg, welzijn en overheden uit Noord Nederland van de organiserende partijen samenkomen in theater de Lawei. Erik Scherder neemt deze groep mensen mee in het belang van kwalitatief goede kindcentra voor jonge kinderen. Het is belangrijk voor een ieder in het vakgebied om kennis die er is goed in te zetten. In Noord-Nederland willen we aandacht geven aan wat voor kinderen en kindcentra belangrijk is. Met deze inspirerende masterclass verwachten de organiserende partijen daarin hun steentje te kunnen bijdragen.

Over Erik Scherder Erik Scherder is als hoogleraar Klinische Neuropsychologie verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Eind jaren zeventig was hij werkzaam als fysiotherapeut in de Valeriuskliniek in Amsterdam. Daarna volgde hij aan de Vrije Universiteit van Amsterdam de studie psychologie, met een specialisatie in neuropsychologie, waarin hij in 1995 promoveerde. In 2002 werd hij benoemd tot bijzonder hoog leraar aan diezelfde universiteit, waarna een benoeming tot hoogleraar Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit in Groningen (RuG) volgde. Enkele jaren later keerde hij terug naar de VU in Amsterdam, waar hij sindsdien als hoogleraar leiding geeft aan de afdeling klinische neuropsychologie. Erik Scherder werd in 2008 verkozen tot RuG-Docent van het jaar en won in 2009 de VU-onderwijsprijs.

In 2013 werkte hij mee aan de Universiteit van Nederland. Uitnodigingen voor De Wereld Draait Door en drie afleveringen van DWDD University volgden. In 2014 verscheen zijn boek ‘Laat je hersenen niet zitten’, dat de invloed van beweging op de hersenen omschrijft. Vanwege zijn ‘uitzonderlijke verdiensten als neuropsycholoog en zijn bijdrage aan het vakgebied van de neuropsychologie in Nederland’ ontving Erik Scherder in 2016 de Betto Deelmanprijs. In april 2017 verscheen zijn boek ‘Singing in the brain’, over de invloed van muziek op onze hersenen.