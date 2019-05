Voorverkoop stempelkaarten Avond4Daagse Bolsward

Bolsward – De Avond4daagse 2019 is van dinsdag 21 mei t/m vrijdag 24 mei. Stempelkaarten kunnen in de voorverkoop op vrijdag 17 mei van 18.30 tot 20.00 uur worden gekocht in de Bibliotheek in Bolsward. Tijdens de voorverkoop kan er alleen contant betaald worden.

De routes zijn dit jaar aangepast. Er kan worden gekozen tussen de afstanden 5 of 10 km. De aangepaste nieuwe routes hebben ook daadwerkelijk de gekozen afstand. Het is ook mogelijk een dagkaart te kopen en alleen de vrijdagavond mee te lopen. Bij de finish krijgen alle lopers een medaille. De daglopers ontvangen een speciale dagmedaille. Stempelkaarten kosten tijdens de voorverkoop 4 euro per kaart en een dagkaart kost 2,50 euro. Kijk voor de startplaats en -tijden per avond op de website, dit verschilt per route en avond. Groepen vanaf 10 personen kunnen contact opnemen met het bestuur via info@avondvierdaagse-bolsward.nl.

Geïnteresseerden die niet gebruik maken van de voorverkoop kunnen op dinsdag 21 mei tussen 17.30 uur en 18.00 uur ook een stempelkaart kopen bij de start van het event op de ijsbaan in Bolsward. Een stempelkaart kost dinsdag 21 mei 5 euro per kaart en een dagkaart kost 3 euro per kaart. Er kan alleen contant betaald worden.

Meer informatie: www.avondvierdaagse-bolsward.nl.