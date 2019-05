Rinske Perdijk gebruikt 950 speelgoedautootjes in eindexamenwerkstuk RSG Magister Alvinus

Sneek – Gisteren werden de kunstwerken van de 19 eindexamenleerlingen tekenen/handvaardigheid V6 beoordeeld. Door de school hangen prachtige werkstukken waaronder een tekening van Nelson Mandela waarbij een stippentechniek gebruikt is, portretfotografie en schilderkunst. Het kunstwerk van Rinske Perdijk valt meteen op door de hoeveelheid speelgoedautootjes die als kunstwerk in de hal te bewonderen zijn.

Rinske wil met haar kunstwerk kunst in beeld brengen. ‘Mensen moeten geïntrigeerd raken en over een werk na moeten denken, erover praten en steeds weer wat nieuws ontdekken. Dat is wat ik met dit kunstwerk ook geprobeerd heb. De autootjes heb ik op kleur achter elkaar gezet, maar ook op gekke plekken staat een autootje. Dit roept vragen op, is het een wildkampeerder? Een ander denkt dat het een greenpeace-autootje is. Dat vind ik leuk, iedereen ziet weer wat anders’. In het midden van het werk staat een zwarte speciekuip met daarin verbrande autootjes en de tekst: Rij jij ons mee de afgrond in? Met daarboven zwartgeblakerde auto’s die de afgrond inrijden.



Op het scherm in de hal hangt de tekst: Rij jij ons mee de afgrond in? Even snel naar de hockey, nog even snel boodschappen doen of op vakantie naar Italië. Wat zijn auto’s toch handig! Maar hebben we wel door wat de gevolgen zijn van al ons autogebruik?



Het was een hele klus! ‘In oktober ben ik met het project begonnen en de eerste autootjes gaan verzamelen. Ik heb veel hulp gehad aan mijn oma. Zij heeft bijna alle 950 autootjes voor mij verzameld, speurde op Marktplaats en kwam bij de leukste mensen thuis om de autootjes op te halen. Er zitten prachtige exemplaren tussen. Als het project klaar is wil ik er wel een paar houden’.



Het lastigste om het kunstwerk te maken was het regelen vond Rinske. ‘Mijn hulptroepen om de autootjes stuk voor stuk op de muren, trappen en plafonds te plakken met dubbelzijdig tape stonden in de startblokken om dinsdagavond aan de slag te gaan. Dinsdagmiddag kreeg ik van school groen licht en zijn we bijna zes uren bezig geweest om alle autootjes op te plakken. Met een hoogwerker, lift en een een steiger hebben we alle autootjes op kunnen plakken’.

De kunstwerken van de eindexamenleerlingen zijn vandaag beoordeeld en tot 1 juni in de school te bezichtigen.