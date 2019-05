In beeld: uitreiking Fairtradecertificaten aan zes Sneeker bedrijven

Sneek – Vandaag reikte de gemeente zes Fairtradecertificaten uit aan zes Sneeker bedrijven. In het kader van de Week van de Fairtrade was het een ideaal moment om vandaag de Eerlijk Winkelenroute in de gemeente Súdwest-Fryslân te lanceren en Fairtradecertificaten aan zes bedrijven uit te reiken. Wethouder Mark de Man was tevens deze dag aanwezig. Het feestelijke moment werd georganiseerd door Grutsk & Grien en de Werkgroep Fairtrade Gemeente Súdwest-Fryslân.

De zes Sneeker bedrijven

De zes Sneeker bedrijven die vandaag het certificaat in ontvangst mochten nemen, waren Donker Groen BV, Doppio Espresso, Lewinski Culinair Podium / Lewinkel, Lokaal FNV Súdwest-Fryslân, Lotus Natuurvoeding en Rijschool Fokke Sneek.

Foto’s: Team Communicatie SWF