Doorbrekende zon

Sneek – De temperatuur blijft voorlopig onder normaal voor deze tijd van het jaar, pas eind volgende week zou het wel eens weer op een normaal niveau komen. Wel lijkt het volgende week droog te blijven met aardig wat zon, dit bij een wind die uit het noord tot noordoosten waait.

Vandaag is het eerst bewolkt, opklaringen vanuit het westen bereiken ons later. De wind waait uit het west tot noord, zwak tot matig. De temperatuur 12 tot 14 graden.

Een storing bereikt vannacht het zuiden en brengt daar regen. Het is nog even de vraag hoever de bewolking naar het noorden opschuift. Ook een detail voor morgen en ik ga er nu vanuit dat we morgen eerst te doen hebben met bewolking, in de middag opklaringen. De temperatuur blijft morgen bij een 13 graden steken, wind noordelijk en is meest matig.

Zondag en maandag verlopen vrij zonnig, met een noord tot noordoostelijke wind blijft het kwik steken zo rond de 13 graden.

Dirk van der Meer