De priesterwijding en eerste Mis van Remco Hoogma

Sneek – Op 18 mei zal bisschop R. van den Hout van het bisdom Leeuwarden-Groningen pastor Remco Hoogma tot priester wijden. Deze plechtige viering zal in de St. Jozefkathedraal in Groningen plaatsvinden. Voor Remco is het een groot verlangen dat hiermee in vervulling zal gaan. Het is de voltooiing van de weg naar het priesterschap maar tegelijkertijd ook het begin van een nieuwe weg. De weg waarin hij als priester werkzaam mag zijn. In deze tijd van schaarste van priesters en van nieuwe roepingen is het dan ook uniek dat deze wijding in het noorden zal plaatsvinden.

De wijding vindt plaats op zaterdag 18 mei 2019 om 11:00 in de St. Jozefkathedraal te Groningen (Radesingel 4, Groningen).

Eerste Mis 19 mei 2019

De feestelijkheden houden echter niet op met de wijding. Een hoogtepunt en een heel bijzonder moment voor Remco zal het vieren zijn van zijn eerste Heilige Mis. Deze viering zal direct de dag na de wijding plaatsvinden en wel in Sneek. Het is een oud gebruik om de eerste Mis in de thuisparochie te vieren. Hoewel Remco uit Bolsward komt is de St. Martinusparochie in Sneek de afgelopen tien jaar zijn thuisparochie geweest.

De eerste Mis vindt plaats op zondag 19 mei om 11:00 in de Sint-Martinuskerk te Sneek (Singel 62, Sneek). Hierna is er gelegenheid voor felicitatie met een receptie.

Foto’s: Renate Dummer