Biercafé 3B in “250 Topadressen in Nederland”

Sneek – Biercafé 3B “De heilige Drievuldigheid”.

Biercafé 3B mag zich in de illustere lijst van “Cafés, 250 Topadressen in Nederland” vermelden. Dit laat het onlangs verschenen boek van Fiona de Lange – Zytholoog en Internationaal Biersommelier – zien in het prachtige boek waarin de 250 adressen beschreven staan. In dit boek laat zij zien dat of je man, vrouw, bierliefhebber, danser, kroegtijger, jong of oud bent, er is voor iedereen een café waar je je thuis voelt!

Net een jaar nadat 3B haar deuren heeft geopend is dit al een fantastische bekroning op het bestaan van het Biercafé waar je naast de enorme keuze aan bieren ook terecht kunt een ander drankje en heerlijk fingerfood of een bourgondische maaltijd.