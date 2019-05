Sneek – Op woensdag 15 mei vindt er in Biercafé 3B een bierdiner plaats. Het diner waar bier en spijs gecombineerd worden, is een initiatief van van Brasserie Koperen Kees en Biercafé 3B. Zij zullen in vier gangen vier bieren met bijpassende gerechten laten proeven, welke zijn geïnspireerd op het seizoen. Alvorens wordt er een feestelijke amuse geserveerd.