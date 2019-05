Sneek – Aanstaande zondagmiddag om 16.00 uur start de mini Kroon Cup. Dit is een rondje stadsgracht in Sneek met de DF 65 zeilboot. Om 15.00 is uur er een palaver in Grand Café De Kroon en de start een uur daarna in de stadsgracht bij de Bothniakade.

Op dit moment zijn er al 35 deelnemers ingeschreven. Het belooft een spektakel te worden! Er wordt in twee groepen gestart met een ruimte van 10 minuten er tussen.

Foto: Henk van der Veer