YFU zoekt gastgezin voor Frida

Sneek- Youth For Understanding – een non-profit uitwisselingsorganisatie voor scholieren – zoekt gastvrije gezinnen in heel Nederland die huis en hart openstellen voor buitenlandse scholieren. Zij zijn tussen de 15 en de 18 jaar oud, volgen vanaf augustus een trimester, semester of schooljaar regulier onderwijs op de middelbare school en leren de Nederlandse taal spreken en cultuur kennen.

Verwelkomt u uitwisselingsstudent Frida (17) uit Mexico?

Met Frida (links op de foto) haalt u een slimme, vrolijke Latino in huis die het leven van de zonnige kant bekijkt! In het begin is ze rustig, maar ze opent zich snel en maakt mensen graag aan het lachen. Tegelijkertijd kan ze goed luisteren en is ze zorgzaam en behulpzaam. In haar vrije tijd gaat Frida graag met vriendinnen op stap, een hapje eten, koffie drinken of naar de film. Ambitieus is ze ook: ze is van plan te gaan studeren en later haar eigen restaurant te starten. Voor die tijd wil ze vrienden maken en een compleet nieuwe taal en cultuur leren kennen in Nederland. Medio augustus zoekt zij een gastgezin die haar tijd in Nederland onvergetelijk maakt. Gaat u de uitdaging aan? Bel 0297-264850, mail naar inge.vossers@yfu.nl of kijk op https://gastgezin.yfu.nl/

Hebt u interesse in een andere student uit een ander land? Geen probleem! We hebben tal van opties!

YFU-gastgezin

Als YFU-gastgezin deelt u uw verhaal, tradities en gebruiken, terwijl u leert over een andere cultuur – gewoon vanaf de keukentafel. Het in huis verwelkomen van een uitwisselingsscholier is een bijzondere ervaring voor de hele familie. Iedereen kan bovendien gastgezin worden: jongere stellen, oudere stellen, met of zonder kinderen, alleenstaanden.

YFU-gastgezinnen:

Kiezen op basis van interesses en hobby’s zelf welk gastkind zij verwelkomen

Ontdekken vanuit eigen huis een nieuwe cultuur

Krijgen een andere kijk op de wereld, kostbare herinneringen en een nieuw familielid voor het leven

Verwelkomen het gastkind in huis vanuit de oprechte interesse in hem/haar, zonder financiële vergoeding

Contact

