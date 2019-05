Vrij zonnig

Sneek- Qua neerslag viel het gisteren ontzettend mee, amper 2 mm viel er uit de lucht. Voor de natuur had er wel wat meer mogen vallen, want na een veel te droge aprilmaand, doet mei onderhand ook aardig haar best om niet veel regen te produceren. Als ik namelijk naar de vooruitzichten kijk, dan zit er niet veel regenwater in het vat.

Vandaag hebben we het zonnetje erbij, wel ontstaat er stapelbewolking, in de middag is een bui is mogelijk, de meeste buien vallen echter in het binnenland en oosten van het land. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind wordt het een 13 tot 15 graden.

Komende nacht eerst wat opklaringen, later bewolkt en valt er mogelijk wat lichte regen.

Morgen levert de temperatuur weer wat in, 13 graden, naast bewolking ook wat opklaringen, verder in de ochtend nog kans op een buitje.

Het weekend verloopt frisjes, de temperatuur blijft bij een 12 graden steken, neerslagkans is klein, vooral op zondag is het zonnetje er goed bij. Wind waait meest uit noord.

Dirk van der Meer