Nieuw parkeerbeleid Sneek per 1 september 2019

Sneek- Vanaf 1 september 2019 is er een nieuw parkeerbeleid in Sneek van kracht. Dit nieuwe parkeerbeleid is naar aanleiding van ‘de parkeerpetearen’ die zijn gevoerd tussen de ondernemers (o.a. de VOS), gemeente en inwoners van Sneek.

De volgende maatregelen gaan op 1 september 2019 in:

Eerste half uur gratis parkeren;

Het tarief voor twee uren parkeren blijft € 2,40;

Na deze twee uren parkeren is het tarief € 1,20 per half uur;

Betaald parkeren van ma t/m za van 9.00 tot 21.00 uur;

Deels gratis parkeren op Veemarktplein, Bolswarderpoort en Flexaterrein;

Eerste 24 uur gratis parkeren in de Normandiagarage (Boschplein volgt in 2021);

Digitale parkeerautomaten door kenteken parkeren;

Pinnen mogelijk op alle parkeerautomaten in Sneek;

Het afschaffen van de maximale parkeerduur (kortgeleden al ingegaan).

De deelnemers van ‘de parkeerpetearen’ zijn gevraagd om ook in de toekomst betrokken te blijven voor monitoring en evaluatie van het nieuwe parkeerbeleid.

Bron: https://www.ondernemendsneek.nl