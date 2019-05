Regen en later buien

Sneek- De bewolking wordt dikker en dikker en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Later in de middag krijgt het een buiig karakter. Pas later op de avond wordt het droog en volgen enkele opklaringen. De wind neemt toe uit het zuidoosten, later op de dag wordt ze zuidwest. De temperatuur komt rond de 13 graden te liggen.

Komende nacht wordt het droog en is het wisselend bewolkt.

Morgen zien we eerst opklaringen, het zonnetje is er geregeld bij, later volgen buien uit het zuidwesten. Hierbij is een kleine kans op onweer. De temperatuur komt bij een zuidwestelijke wind, zwak tot matig, was hoger uit, 15 graden is haalbaar in de stad.

Vrijdag levert de temperatuur weer wat in, 13 graden, naast bewolking ook wat opklaringen, verder kans op wat regen.

Het weekend verloopt frisjes, de temperatuur blijft bij een 12 graden steken. Vooral zaterdag is de neerslagkans het groots, op zondag de meeste zon.

Dirk van der Meer