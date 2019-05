Oud- Sneker Yoeri Dijkstra gepromoveerd

Sneek- Oud-Sneker Yoeri Dijkstra (26-9-1990) is vorige week gepromoveerd aan de TU in Delft met zijn proefschrift: “Regime shifts in sediment concentrations in tide-dominated estuaries”.

Yoeri heeft hiermee het recht verkregen de titel van doctor te dragen. Eerder heeft Yoeri in Sneek op de Thomas van Aquinoschool en het Bogerman College gezeten, waarna hij in Enschede zijn bachelor in Wiskunde en Civiele Techniek heeft gedaan om daarna in Delft zijn master in Wiskunde en Civiele Techniek te behalen, allemaal “cum laude”. Inmiddels heeft hij een Post-doc aanstelling aan de TU Delft en gaat hij door met zijn onderzoek.

Hier onder een korte uitleg over dit onderzoek die met een “cum laude” werd gehonoreerd.

Rivier- en kuststromingen transporteren sediment. In de gebieden waar rivieren en zeeën bij elkaar komen, zogeheten estuaria, convergeren deze transporten.

Dit leidt tot de formatie van gebieden waarin de sedimentconcentratie verhoogd is, genaamd estuariene troebelheidsmaxima(ETM). ETM zijn relevant voor het ecosysteem, omdat ze leiden tot verminderde lichtindringing in het water, wat leidt tot verminderde groei van algen en planten die de basis van het voedsel web vormen. ETM zijn ook economisch belangrijk, omdat ze in verband worden gebracht met aanzanding en daarom een verminderde vaardiepte. In het Eems estuarium (Duitsland en Nederland) is de sedimentconcentratie in het ETM over de afgelopen decennia met een factor 10-100 toegenomen. Dit wordt ook wel een systeemomslag genoemd. Gedurende dezelfde periode is het estuarium sterk verdiept om de bevaarbaarheid te verbeteren. Er is gesuggereerd dat de verdieping heeft geleid tot de waargenomen systeemomslag. Op basis van deze suggestie is door wetenschappers de hypothese geponeerd dat een dergelijke dramatische toename van de sedimentconcentratie in de toekomst ook in andere sterk verdiepte estuaria kan gebeuren. Een van deze estuaria is de Schelde (Nederland en België).

Dit proefschrift laat voor het eerst zien dat de verdieping in de Eems inderdaad kan hebben geleid tot de waargenomen systeemomslag. Ook laat dit proefschrift zien dat deze systeemomslag niet plaats heeft gevonden over een periode van een aantal decennia, maar over een periode van een aantal jaren, beginnend in 1989. De connectie tussen verdieping en verhoogde sedimentconcentraties wordt verklaard door een systematische analyse van de onderliggende fysische terugkoppelingsprocessen. Dit is gedaan door een nieuw geïdealiseerd model, genaamd iFlow, te ontwikkelen en te gebruiken en door modelresultaten te vergelijken met waarnemingen. Het model is ook gebruikt om te onderzoeken of een systeemomslag ook kan plaatsvinden in de Schelde. Het proefschrift laat zien dat verdieping in de Schelde niet leidt tot een grote toename van de sedimentconcentratie door soortgelijke processen als in de Eems. De verschillen tussen de Eems en de Schelde worden verklaard doormiddel van een analyse van de onderliggende fysische processen.