Bijzondere foto’s Tweede Wereldoorlog

Sneek- Vandaag plaatsen wij opnieuw twee unieke foto’s die kantoorboekhandelaar Hans Nooitgedagt tijdens de Tweede Wereldoorlog nam. Op deze foto’s is de rouwstoet van Klaas Koelstra te zien. Koelstra was een van de 4 Sneker mannen die tijdens de beruchte Sneker Bloednacht vermoord werden. Op de foto’s is te zien hoe de stoet over de Troelstrakade gaat. Zowel Koelstra als Nooitgedagt woonden aan de Troelstrakade.

Ook nu weer een oproep om verdere info/aanvullingen over deze gebeurtenis te melden naar henkvdveer@ziggo.nl