Toenemende bewolking

Sneek- De buiigheid viel gisteren in onze regio erg mee, maar ook de verwachtte opklaringen lieten het helaas grotendeels voor gezien. Na een koude nacht met opklaringen, volgt deze dinsdag eerst nog met wat zon, de bewolking neemt toe en volgen later enkele buien. Wind is zwak, af en toe matig, eerst zuidwest, later veranderlijk. De temperatuur 12 graden als maximum.

Komende nacht meest bewolkt, temperatuur daalt niet verder dan een 5 graden.

Morgen start mogelijk nog droog, later volgt regen. Tevens neemt de zuidoostelijke wind toe en wordt matig tot (vrij) krachtig. Met deze wind wordt het desondanks nog een 13 graden.

Donderdag vallen er enkele buien, 14 graden bij een zuidwestelijke wind.

Vrijdag draait de wind weer naar het west tot noordwesten, is het wisselend bewolkt, kans op een buitje in de morgen, verder levert de temperatuur weer een graadje in, 13 graden.

Dirk van der Meer