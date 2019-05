Motie woonbeleid gemeente Súdwest-Fryslân

Sneek- PvdA, FNP, D’66 en Lijst de Wind in Súdwest-Fryslân willen meer ruimte voor sociale huurwoningen op het plattenland.

In de commissievergadering van 23 april kwam duidelijk naar voren dat de woningbouwcorporaties alleen nog maar in Sneek en Bolsward willen bouwen. Een zorgelijke ontwikkeling vinden de partijen.

Sicco Rypma (FNP), stelde dat de woningbouwcorporaties het platteland de rug toe keren. Bauke van Dijk (D66) en Harmen de Wind opperden zelfs al het idee om als gemeente een eigen woningbouwcorporatie te starten. Habtamu de Hoop (PvdA) maakt zich vooral zorgen over de jongeren die graag in de dorpen willen blijven wonen, maar geen geschikte woning kunnen vinden.

De partijen roepen gezamenlijk het college, in een motie voor de raadsvergadering voor komende donderdag over het woonbeleid, op om er voor te zorgen dat het woningaanbod in alle zes deelgebieden van SWF uit minimaal 25% sociale huurwoningen bestaat. De partijen willen hiermee zorgen voor een evenwichtigere woningmarkt en achten dit erg belangrijk voor de leefbaarheid op het platteland

Donderdag 9 mei, zal de gemeenteraad een definitief besluiten nemen over het woonbeleid.