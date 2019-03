Reactie SWF op ingezonden brief  ‘Gepland Dancefestival in Sneker Woonwijk’

Sneek- Naar aanleiding van de INGEZONDEN brief ‘Gepland Dancefestival in Sneker Woonwijk’ ( zie deze site, 6 maart) hebben we de gemeente Súdwest-Fryslân om een reactie gevraagd. Een woordvoerder van de gemeente SWF laat het volgende weten:

“Wij hebben begrip voor de ongerustheid van de briefschrijvers. Hun ongerustheid wordt mede veroorzaakt door de inhoud van ‘gemeentelijke stukken’, die ze hebben opgevraagd. Over de status van deze stukken zijn wij als gemeente niet duidelijk geweest. Het zijn geen besluiten, zoals de briefschrijvers stellen, maar slechts ‘ambtelijke verkenningen’, die niet geleid hebben tot voorgenomen beleid.

Dus voor alle duidelijkheid: het dancefestival, zoals dit de afgelopen jaren tijdens de Sneekweek op het Schaapmarktplein plaatsvond, wordt in 2019 niet verplaatst. En er komt tijdens de Sneekweek geen tijdelijke brug van Martiniplein naar Westersingel.

Zoals de schrijvers aan het eind van hun brief aangeven is de huidige stand van zaken dat er over de plek van de ‘Garden of Dance’ nog geen besluit is genomen. De gemeente verkent op dit moment verschillende opties. De burgemeester heeft de omwonenden van het Veemarktterrein in haar brief van 3 januari toegezegd hen zo snel mogelijk na 1 april te informeren over de voortgang. Deze toezegging geldt nog steeds.”