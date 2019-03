Ambitieuze plannen energieneutraal Heeg krijgen vorm

Heeg- Woensdagmiddag ondertekenden wethouder Erik Faber van Súdwest-Fryslân, gedeputeerde Michiel Schrier en Egbert Berends van Wetterskip Fryslân de samenwerkingsverklaring om van Heeg het voorbeelddorp op gebied van duurzaamheid te maken.

Heeg wil door middel van aquathermie het dorp aardgasvrij verwarmen. Zo zou er vanaf een centraal gebouw een netwerk worden aangelegd, waarbij in de zomer de warmte van het water uit het Hegermeer ondergronds wordt opgeslagen en in de winter gebruikt kan worden voor het verwarmen van woningen. Via een buizenstelsel zou iedere woning in het dorp op het warmtenet aangesloten kunnen worden. Als het project slaagt dan kan Heeg in 2025 van het aardgas af zijn.

Dorp met visie

“Als we dingen anders gaan doen, dan hebben we mensen met lef nodig. Mensen met visie. Mensen die weten dat je alleen met samenwerking grote veranderingen kan brengen”, stelt Wethouder Erik Faber. Dat ziet hij nu gebeuren in Heeg.

Gedeputeerde Schrier beaamt dat, maar noemt ook dat wanneer het tegenzit, het dorp vooral niet moet ophouden met denken over een oplossing om energieneutraal te worden.

Egbert Berends, van Wetterskip Fryslân, denkt dat dit weleens een grote stap kan zijn. “Of het lukt, dat weten we niet. Maar we willen graag mee doen om het een kans te geven.”

Onderzoek

De betrokken partijen gaan nu de mogelijkheid hiervan onderzoeken. Ook wordt in juli een in peiling in het dorp gehouden om te kijken hoeveel mensen mee willen doen. Voor het onderzoek en de communicatie rondom het project kreeg Warm Heeg eerder al 29.000 euro van gemeente Súdwest-Fryslân toegekend.

Foto’s en tekst: Kirsten van Loon