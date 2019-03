Vacature: VOS Binnenstadmanager

Verbale slapstick vol mallotige meningen, onzinnige omdraaiingen en slimme schijnbewegingen. Zie hier het handelsmerk van cabaretier Mark van de Veerdonk.

Ook zijn nieuwe voorstelling belooft weer een ware flipperkast vol stuiterende grappen te worden. Tweemaal 50 minuten ontiegelijk lachen, onder het motto “Het leven is geen grap, je moet het er zelf van maken”. In “Geen Viking” doet de Brabander wederom verslag van een bizar incident uit zijn persoonlijke leven waar hij misschien niet sterker maar wel veel joliger uit is gekomen. En dat is ook wat waard.

Wie de afgelopen jaren één of meerdere van zijn onstuimige optredens heeft meegemaakt, weet dat het draait om die ene vraag: wat wordt het decorstuk? Na een vliegende wc-pot, een halve deux chevaux, een antieke telefooncel, een gecrashte solex in een ladekast en een concertvleugelboot … wat sleept de Brabantse komiek nu het podium op? Van de Veerdonk zelf: “Wat het decor wordt? Ik kan slechts één ding verklappen; Geen Viking”.

http://www.markvandeveerdonk.nl/web/