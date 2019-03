Toenemende wind

Sneek-Vandaag neemt de wind toe en later op de dag moeten we in onze regio rekening houden met windstoten. Het KNMI heeft een code geel uitgegeven tussen 18:00 en 00.00 uur voor zware windstoten in de kustgebieden, 75 tot 90 km/uur.

De dag verloopt eerst nog met regen, dit trekt vanmorgen naar het noorden weg en later breekt de bewolking. We zien dan een tijdje wat opklaringen, daarna neemt de bewolking weer toe en volgt vanavond opnieuw buiige regen en vooral dan moeten we rekening houden met een flinke woei, dit uit het zuidwesten. De temperatuur komt deze dag rond de 10 graden uit.

Komende nacht verandert er niet veel aan het weerbeeld, bewolking overheerst en bij tijden valt er regen, 6 graden.

Morgen start eerst ook regenachtig, dit gebied trekt al snel naar het noordoosten weg en volgen opklaringen, het blijft dan tot de avond droog. Pas in de nacht naar zaterdag volgt weer een regengebied. De wind morgen matig uit het westen, temperatuur 8 graden.

Het weekend verloopt nattig, zaterdag bewolkt en een vrij natte dag, zondag in de morgen meest droog met het zonnetje er geregeld bij, in de middag volgt weer regen. De wind blaast op beide dagen stevig uit het zuidwesten, de temperatuur zaterdag 11 graden, zondag enkele graden lager. Maandag stroomt er met een noordwestelijke wind koudere lucht binnen, dit vooral op hoogte, en geven de buien naast regen ook hagel en natte sneeuw. De maartse buien.

Dirk van der Meer