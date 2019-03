Oud-leerling Haye Jellema deelt ervaringen tijdens Bogerman lezing

Sneek- Op donderdag 14 maart verzorgt Haye Jellema, oud-leerling van csg Bogerman in Sneek, een lezing voor ongeveer 250 bovenbouwleerlingen vwo. Deze vindt plaats in de aula van zijn voormalige middelbare school. De Bogerman lezing, die dit jaar voor de vierde maal georganiseerd wordt, is bedoeld om leerlingen te inspireren en ze te helpen bij het kiezen van een geschikte vervolgopleiding.

Haye Jellema groeide op in Loënga en speelde tijdens zijn middelbareschooltijd in de Bogerman Bigband. Hij raakte geïnspireerd door de muziek en door docent Anne Oosterhaven. Na zijn examen in 1999 koos hij voor een opleiding aan het Conservatorium van Amsterdam (CvA). Zes jaar later studeerde hij af en werd hij zelf docent aan het CvA. Naast zijn docentschap is hij actief als creator, touring drummer en studiomuzikant. Haye speelt met tal van grote artiesten in uiteenlopende stijlen. Zo werkte hij samen met Mathilde Santing, Sven Ratzke, Jazz Orchestra of the Concertgebouw en het Glenn Miller Orchestra. Daarnaast verricht hij veel studio- en popwerk.

Tijdens de Bogerman lezing wordt Haye Jellema geïnterviewd door rector Jan Osinga. De leerlingen hebben vragen voorbereid, die zij tijdens de publieksronde aan hem zullen stellen. Ook de presentatie van deze bijzondere middag is in handen van vwo’ers. De muzikale omlijsting wordt vanzelfsprekend verzorgd door een van Hayes oorspronkelijke inspiratiebronnen: de Bogerman Bigband.